أحمد عيد: السنغال بكل إمكانيات لاعبيه لعب 210 دقيقة مجابش فينا جول

نشر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وكتب أحمد عيد "السنغال بكل إمكانيات لاعيبته دي لعب ٢١٠ دقيقة ماتشين منهم ماتش بوقت اضافي مجابش فينا جول .. تصبحو علي خير ".

ويذكر ان حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب السابق، على تهنئة المنتخب الوطني بالفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد القاهرة الدولي.



وكتب أحمد عيد: فرصة حلوة التجمع مع ناس مشوفتهاش من زمن و رجعنا لايام زمان في الاستاد و عيشنا حالة التوتر الي بيبقي فيها الجمهور ،الحمد الله علي المكسب و حتي لو الاداء مش احسن حاجة احنا بنلاعب منتخب قوي و لو عاوز تصعد كاس عالم لازم تتعب و مفيش حاجة هتيجيلنا سهلة و ان شاء الله قدها و نصعد .