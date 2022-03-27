بمشاركة 3500 لاعب.. منطقة الشرقية للكاراتيه تختتم بطولة البراعم باستاد جامعة الزقازيق|صور

تختتم منطقة الشرقية للكاراتيه اليوم الأحد فعاليات بطولة البراعم على أرض الصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق من 5 : 9 سنوات، ضمن خطة النشاط الرياضي لموسم 2021 – 2022 والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه.

وعلى مدار 4 أيام -هي مدة البطولة- دارت منافسات بطولة البراعم منذ الخميس الماضي بمنطقة الشرقية للكاراتيه برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبإشراف من الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، وبرعاية من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ومحمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية..

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد أبو النور، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه ، لـ "صدى البلد": رياضة الكاراتيه تعتبر من أشهر وأقدم أنواع فنون القتال، وتعد الأولى في رياضات الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بالقوة الداخلية، كما أنها تطور المهارات العقلية والذهنية كالتركيز والإدراك والانتباه والتقدير والثقة فى النفس لدى اللاعب.

وأضاف الدكتور محمد سعيد أبو النور، أستاذ تدريب الكاراتيه بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق، أننا خلال الموسم الماضي بمنطقة الشرقية للكاراتيه استضفنا بطولة الجمهورية التنشيطية وكانت هي المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه البطولة على أرض الشرقية.

بطولة «كأس الوفاء» لمسابقات «الكاتا والكوميتيه»

وأشار إلى أن فعاليات منطقة الشرقية للكاراتيه لا تنتهي، فبالأمس القريب انتهينا من فعاليات الأسبوعين الأول والثاني لـ بطولة "كأس الوفاء"، لمسابقات (الكاتا والكوميتيه "بنين، بنات) على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ١٥- ١٧/ ٣/ ٢٠٢٢م على أرض الصالة المغطاة ، بالإضافة إلى توافر لجنة طبية مُرافقة للبطولة، حيث إن الصالة المغطاة تتسع إلى 600 لاعب ولاعبة و35 حكماً برئاسة الكابتن هيثم صبحي، رئيس لجنة حكام منطقة الشرقية للكاراتيه وبرعاية وبحضور مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو النور، والكابتن أسامة البدري المدير التنفيذي لفرع منطقة الشرقية للكاراتيه، وعلى هانى، المدير المالي للفرع، والدكتور أحمد الزيدي، رئيس لجنة المسابقات للفرع، وعضو اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصرى للكاراتيه، والكابتن هيثم صبحى، رئيس لجنة الحكام لفرع الشرقية للكاراتيه.

ولفت رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه إلى أن أيام بطولة البراعم الأربعة شهدت منافسات بين أكثر من 600 لاعب ولاعبة ، موزعين على مدار اليوم من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساء، موضحًا أن مهرجان البراعم الهدف منه هو نشر رياضة الكاراتيه وزيادة الثقة لدى اللاعبين البراعم مُراعاة لنفسيتهم وزيادة الثقة لدى أولياء الأمور تجاه أبنائهم عندما يبدأ اللعب على البساط تأهيلاً للمنافسات الحادة التي تزيد على سن 10 سنوات والبطولات المقبلة لهم.

"سمينار" تدريبي لمدربي منطقة الشرقية

الجدير بالذكر أن منطقة الشرقية للكاراتيه كانت قد نظمت "سمينارًا" تدريبيًا لمدربي منطقة الشرقية، بالصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق، وحاضر فيه الخبير الدولي الكابتن «حمدي المرحومى»، المحاضر الدولي المعتمد لدى الاتحاد الفرنسي، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الفرنسي للكاراتيه، ومقرر لجنة الاختبارات بالاتحاد الفرنسي، وذلك استكمالاً للبرنامج التدريبي لمدربي الشرقية من أجل الارتقاء بالمستوى الفني لمنطقة الشرقية للكاراتيه.

1

0

2

3

4

5

00

6

7

8

0000

9

10

11

12

000

14

15

16

17

20

18

19

21

22

23

24

25

000000