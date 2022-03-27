الأرصاد الجوية : العظمى تصل لـ 32 درجة مع نهاية الأسبوع | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد أجواء ربيعية ، وهناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، مشيرة إلى درجات حرارة اليوم ترتفع عن الأمس بحوالي 2 درجة مئوية .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن البلاد تتأثر بكتل جنوبية شرقية قادمه من شبه الجزيرة العربية ؛ تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرة تصل لـ 23 درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، أن الطقس في فترة النهار يكون معتدل على السواحل الشمالية ، ودافيء على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري ، ومائل للحرارة على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد .

وأفادت " غانم " ، أن درجات الحرارة تظل منخفضة بشكل ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل ، والفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى تصل لـ 10 درجات مئوية .

ولفتت إلى استمرار ظاهرة الشبورة المائية على مدار الأسبوع ، بالإضافة لنشاط رياح على جنوب البلاد ، مؤكدة أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 32 مئوية مع نهاية الأسبوع الجاري .، محذرة من تخفيف الملابس في الوقت الحالي .