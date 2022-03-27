عيار 24 يسجل 1126 جنيها .. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27- 3- 2022.

أسعار الذهب في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 844 جنيهًا.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 985 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1126 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 7880 جنيهًا.



في سياق متصل، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعاً استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولاراً شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.