تزامنا مع بدء الحملة.. كل ما تود معرفته عن شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، اليوم الموافق 27 مارس وتستمر حتى 30 مارس 2022.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تشمل جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

شلل الأطفال هو مرض فيروسي معد يسبب في أشد أشكاله إصابة في الأعصاب تؤدي إلى الشلل وصعوبة التنفس وأحيانًا الموت.

في الولايات المتحدة ، كانت آخر حالة لشلل الأطفال تحدث بشكل طبيعي في عام 1979. واليوم ، على الرغم من الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال ، لا يزال فيروس شلل الأطفال يصيب الأطفال والبالغين في أجزاء من آسيا وأفريقيا.

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من شلل الأطفال إذا كنت مسافرًا إلى أي مكان يوجد فيه خطر الإصابة بشلل الأطفال.

يجب أن يتلقى البالغون الذين تم تطعيمهم والذين يخططون للسفر إلى منطقة يحدث فيها شلل الأطفال جرعة معززة من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV). تدوم المناعة بعد جرعة معززة مدى الحياة.

أعراض شلل الأطفال

الخلايا العصبية ، تظهر محور عصبي وتغصنات

على الرغم من أن شلل الأطفال يمكن أن يسبب الشلل والوفاة ، إلا أن غالبية المصابين بالفيروس لا يمرضون ولا يدركون أنهم مصابون.

شلل الأطفال غير المسبب للشلل

يصاب بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس شلل الأطفال بنوع من شلل الأطفال لا يؤدي إلى الإصابة بالشلل (شلل الأطفال المجهض)، هذا عادة ما يسبب نفس العلامات والأعراض الخفيفة الشبيهة بالإنفلونزا النموذجية للأمراض الفيروسية الأخرى.

تشمل العلامات والأعراض التي يمكن أن تستمر حتى 10 أيام ما يلي:

حمى

إلتهاب الحلق

صداع الراس

التقيؤ

إعياء

آلام الظهر أو تصلب

آلام الرقبة أو تصلبها

ألم أو تصلب في الذراعين أو الساقين

ضعف العضلات أو إيلامها

متلازمة الشلل

هذا الشكل الأكثر خطورة من المرض نادر الحدوث، غالبًا ما تحاكي العلامات والأعراض الأولية لشلل الأطفال المصاب بالشلل ، مثل الحمى والصداع ، أعراض شلل الأطفال غير المسبب للشلل. ومع ذلك ، تظهر علامات وأعراض أخرى في غضون أسبوع ، بما في ذلك:

فقدان ردود الفعل

آلام أو ضعف شديد في العضلات

الأطراف المترهلة والمرتخية (شلل رخو)

متلازمة ما بعد شلل الأطفال

متلازمة ما بعد شلل الأطفال هي مجموعة من العلامات والأعراض المسببة للإعاقة التي تؤثر على بعض الأشخاص بعد سنوات من الإصابة بشلل الأطفال، تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

ضعف وألم في العضلات أو المفاصل التدريجي

إعياء

هزال العضلات (ضمور)

مشاكل في التنفس أو البلع

اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم ، مثل انقطاع النفس النومي

انخفاض تحمل درجات الحرارة الباردة

متى ترى الطبيب

استشر طبيبك للحصول على توصيات التطعيم ضد شلل الأطفال قبل السفر إلى جزء من العالم لا يزال يحدث فيه شلل الأطفال بشكل طبيعي أو حيث يتم استخدام لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) ، مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، اتصل بطبيبك إذا:

لم يكمل طفلك سلسلة اللقاحات

يعاني طفلك من حساسية تجاه لقاح شلل الأطفال

يعاني طفلك من مشاكل غير احمرار خفيف أو وجع في موقع حقن اللقاح

لقد أصبت بشلل الأطفال منذ سنوات وأنت الآن تعاني من ضعف وإرهاق غير مبرر

أسباب الإصابة بـ شلل الأطفال

يمكن أن ينتقل فيروس شلل الأطفال من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب بالفيروس أو ، بشكل أقل شيوعًا ، من خلال الطعام والماء الملوثين، يمكن للأشخاص الذين يحملون فيروس شلل الأطفال أن ينشروا الفيروس في برازهم لأسابيع، يمكن للأشخاص المصابين بالفيروس ولكن ليس لديهم أعراض أن ينقلوا الفيروس للآخرين.

عوامل الخطر

يؤثر شلل الأطفال بشكل رئيسي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ومع ذلك ، فإن أي شخص لم يتم تطعيمه معرض لخطر الإصابة بالمرض.



المصدر: mayoclinic