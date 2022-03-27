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توك شو

نشتري ولا نبيع الدهب حاليا؟.. مستشار وزير التموين يجيب

صدى البلد

قال الدكتور ناجي باقي، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الشعب المصري يميل إلى الاستثمار في الذهب أكثر من الألماس، مؤكدًا أن الذهب أعلى مخزن قيمة بالنسبة للأفراد والاحتياطي الاستراتيجي .

 وأوضح "باقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الورد" والمُذاع على فضائية "تن"، أن أسعار الذهب لم تنخفض بعد ، معقبًا:" ممكن نقول الاسعار ريحت لكن لسه منزلتش"، لافتًا إلى أن أي وقت يشتري فيه الفرد ذهب فسيكون مستفاد بشكل كبير.

وتابع أن الذهب من أفضل مجالات الاستثمار لأن معايير بيعه وشراءه ثابتة على عكس الألماس والأحجار الكريمة التي يختلف فيها الرأي تبعًا لعدد من العوامل .

وفي سياق متصل، استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر  اليوم الأحد 27- 3- 2022.

أسعار الذهب في مصر:


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 844 جنيهًا.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 985 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1126  جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 7880  جنيهًا.


 

الذهب التموين أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 21 اخبار توك شو

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