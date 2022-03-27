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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاق فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

سباق جائزة السعودية
سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

انطلقت أمس، السبت، فعاليات اليوم الأول من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والمستمرة على مدار 3 أيام، على حلبة كورنيش جدة.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعد أقل من 4 أشهر فقط.

وينتظر جمهور جائزة السعودية الكبرى في حلبة كورنيش جدة العديد من التجارب والفعاليات التي لا تنسى داخل المسار وخارجه، مع انطلاق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالأحداث الرياضية والفعاليات الترفيهية المتواصلة والتي تصاحب عودة قمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

وتعود الفورمولا 1 للمرة الثانية إلى حلبة جدة بعد السباق الأول المذهل في شهر ديسمبر الماضي، والذي شهد صراعاً ملحمياً تحت الأضواء الكاشفة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين، انتهى بحسم الأول للسباق وتأجيل نتيجة لقب بطولة العالم للسباق النهائي ، فيما تعود قمة رياضة السيارات إلى جدة هذا العام مع انطلاق منافسات الموسم، حيث تبقى المنافسة على البطولة مفتوحة على مصراعيها.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

وعلى صعيد مسار السباق، سيشارك السائقون في أول حصتين للتجارب الحرة، والتي تتيح لهم الفرصة للتكيف مع التحديات التي يفرضها مسار حلبة جدة، واختبار سيارات الفورمولا 1 الجديدة على الأقسام الضيقة عالية السرعة في حلبة كورنيش جدة قبل الحصة التأهيلية المهمة.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

ومن جانب سباقات الفورمولا 1، شهد أمس أيضاً انطلاق سلسلة الفورمولا 2، الرافد الأكبر لسائقي الفورمولا 1، إلى جانب أطول تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، سلسة سباقات وأكثرها نجاحاً في المنطقة، والتي تعود أيضاً إلى جدة بعد سباقها الأول في شهر ديسمبر الماضي.

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