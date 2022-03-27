صراع المليارات.. مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغلى 10 أندية في العالم

ارتفعت القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي ، بشكل خرافي منذ تولي الإسباني بيب جوارديولا مهمة تدريب السماوي في عام 2016، خلفا للتشيلي مانويل بليجرني.

وانفق نادي مانشستر سيتي ، مبالغ مالية ضخمة في السنوات الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق بناء على رغبة بيب جوارديولا من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

جاك جريليش آخر الصفقات الضخمة التي أبرمهما مانشستر سيتي، حيث تعاقد السماوي مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي أستون فيلا.

وبلغت صفقة جاك جريليش نحو 100 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة أغلى 10 فرق في العالم، ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

ورغم انفقات نادي مانشستر سيتي الخرافية في السنوات الأخيرة، إلا أن الفريق فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السماوي، حيث خسر النهائية من النسخة الماضية أمام تشيلسي بهدف دون رد.

قائمة أغلى 10 أندية في العالم:

1- مانشستر سيتي : 977.30 مليون يورو

2- باريس سان جيرمان : 903.25 مليون يورو

3- ليفربول : 889 مليون يورو

4- تشيلسي : 883 مليون يوور

5- بايرن ميونخ : 804.50 مليون يورو

6- مانشستر يونايتد : 790.25 مليون يورو

7- ريال مدريد : 756.50 مليون يورو

8- برشلونة : 679 مليون يورو

9- أتلتيكو مدريد : 660.50 مليون يورو

10- توتنهام : 580.25 مليون يورو