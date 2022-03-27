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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

“رمضان كريم” شوادر للسلع بتخفيضات 30% في 8 مناطق بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، عن تنظيم عدد من شوادر "رمضان كريم" التي تنظمها غرفة القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة في عدة مناطق بالمحافظة، منها "حديقة السادات مدينة نصر – حي باب الشعرية ميدان باب الشعرية – الشرابية شارع حمدي مسعود -  مدينة الشروق منطقة الجراج - مركز شباب المعصرة – حي حلوان مركز شباب حلوان الجديد – حي المرج مركز شباب الأندلس – حي الساحل"، وذلك استكمالا لدور الغرفة المجتمعي بعد مشاركتها في المعرض الرئيسي الذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي الخميس الماضي بمركز المؤتمرات في مدينة نصر.

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ويأتي تعاون محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لافتتاح عدد من الشوادر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل دخول الشهر الكريم.


وطالب "العربي" المواطنين بالاستفادة من هذه الشوادر في ظل توافر السلع بها وتنوعها وجودتها العالية والتخفيضات التي على أسعارها ، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية مع دخول الشهر الكريم .


وأشاد "العربي" بشوادر “رمضان كريم” التي تنظمها غرفة القاهرة ، لتوفير جميع السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية، وبتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرًا إلى أهمية معارض أهلاً رمضان بصفة عامة على مستوى الجمهورية وشوادر (رمضان كريم) التي تعاونت المحافظة والغرفة في تنظيمها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، لافتًا إلى تحمل الغرفة تكاليف إقامة هذه الشوادر مقابل تقديم العارضين نسب كبيرة من التخفيضات على السلع للمواطنين، موجهًا شكره للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تعاونه وجهده الكبير من أجل إقامة وإنجاح هذه الشوادر.


وأشار "العربي" إلى أن هناك متابعة لحظية لهذه الشوادر للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم ، وكذلك العارضين من أجل تقديم خدمات مجتمعية للمواطنين في ظل استعدادهم لاستقبال الشهر الكريم ، وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع، مثل" اللحوم، والدواجن، الخضروات، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق والسلع الغذائية " ، وكافة مستلزمات الأسرة المصرية.

الاتحاد العام للغرف التجارية محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى القيادة السياسية ابراهيم العربي Finance Real Estate

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