أنس محمود و9 لاعبين يحصدون المركز الأول وذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

حصد لاعب الجمباز أنس محمود حسين المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات في البطولة التى أقيمت على ملعب نادى مدينة نصر الرياضى، وفاز بالميدالية الذهبية.



كما حصد فريق نادي التجمع هايتس عدد من الميداليات الذهبية، والتي كانت من نصيب اللاعبين« أنس محمود حسين، ومالك رامي أبو ناجي، ويوساب عزيز وليم، وآدم مينا نجيب، ومحمد عمر عبد العزيز، وأحمد عيسى عادل، وسليم محمد رضا النحاس، وياسين كريم أحمد فتوح، وآسر محمد مصطفى، وزياد مصطفي على».

ويقود الجهاز الفني للفريق الكابتن محمد عزت، ومعاونوه كلا من الكباتن محمود جاد الله ومحمد عزوزو محمد شعبان.



وأشادت لجنة التحكيم بتفوق اللاعبين وأثنت على أدائهم.

كما وجهت اللجنة الشكر لجميع القائمين على تنظيم البطولة وأثنت على حالة الالتزام الكبير الذي شهدته المنافسات.

وشارك العديد من أسر وأولياء أمور اللاعبين فرحة حصدهم للذهب والذين حرصوا على تشجيعهم ودعمهم من المدرجات.

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