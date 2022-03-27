عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس محمود و9 لاعبين يحصدون المركز الأول وذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

صدى البلد

حصد لاعب الجمباز أنس محمود حسين المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للجمباز الفنى  تحت 7 سنوات في البطولة التى أقيمت  على ملعب  نادى مدينة نصر الرياضى، وفاز بالميدالية الذهبية.

 
كما حصد فريق نادي التجمع هايتس عدد من الميداليات الذهبية، والتي كانت من نصيب اللاعبين« أنس محمود حسين، ومالك رامي أبو ناجي،  ويوساب عزيز وليم، وآدم مينا نجيب، ومحمد عمر عبد العزيز، وأحمد عيسى عادل، وسليم محمد رضا النحاس، وياسين كريم أحمد فتوح، وآسر محمد مصطفى، وزياد مصطفي على».

ويقود الجهاز الفني للفريق الكابتن محمد عزت، ومعاونوه كلا من الكباتن محمود جاد الله ومحمد عزوزو محمد شعبان.


وأشادت لجنة التحكيم بتفوق اللاعبين وأثنت على أدائهم.

 كما وجهت اللجنة الشكر لجميع القائمين على تنظيم البطولة وأثنت على حالة الالتزام الكبير  الذي شهدته المنافسات.

وشارك العديد من أسر وأولياء أمور اللاعبين فرحة حصدهم للذهب والذين حرصوا على تشجيعهم ودعمهم من المدرجات.

 

بطولة الجمهورية، الجمباز، بطولة الجمباز، ميدالية ذهبية، الرياضه

الميداليات الذهبية أحمد فتوح فرح الرياضة عمر عبد العزيز الجمهورية محمد رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

بعد وفاة رجائي عطية.. اجتماع عاجل لتحديد موعد انتخابات نقيب المحامين

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

البنك المركزي: 671.02 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021

موجة حارة بعد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء البرد نهائياً

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

موضوعات متعلقة

القباج عن "مصر للأفضل":شهدنا تكريم سيدات لهن أثر يذكر لعطائهن المهني والشخصي

ترشيحاتنا

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

وزير التعليم: جدول بروفة امتحانات الثانوية العامة يجري إعداده.. ويشمل 3 مواد

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

بشرة خير.. هدف في الدقيقة الرابعة صعد بمصر إلى مونديال 90| نوستالجيا

علي جمعة: الهجر والخصام بدعة شركية فتجاوزوا عنها قبل رمضان

“رمضان كريم” شوادر للسلع بتخفيضات 30% في 8 مناطق بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ