اختلفوا على حصيلة المسروقات.. العثور على جثة شخص بجوار السكك الحديدية بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، الأحد، من كشف غموض واقعة قتل شاب مجهولة وملقاة بجوار السكة الحديد بطنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد، مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بطنطا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، لسرعة عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

وأسفرت التحريات الأمنية والتحقيقات التي استمرت لنحو يومين، عن الوصول إلى مرتكب الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية بوجود 3 أشخاص “شابين وفتاة” وتم الاتفاق بينهم على قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم مع بعضهم على حصيلة مسروقات قاموا بها خارج نطاق محافظة الغربية، وعقب تقسيمهم المسروقات عقدوا النية على التخلص منه.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين هم "أبو المعارف. م" و"نورا" و"محمد. ح"، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهم وبالعرض على النيابة العامة اعترفوا بالجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.