"التحديات داخليا وخارجيا" ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن الامن القومى : التحديات داخليا وخارجيا وذلك بقاعة مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجدبد بالكيلو 10بحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى والطلاب وطلاب اسرة طلاب من اجل مصر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام اسرة طلاب من اجل مصر .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ان الندوة حاضر فيها اللواء الدكتور نصر محمد سالم الخبير الإستراتيجي للأمن القومي والكاتب الصحفى الدكتور أحمد السرساوى نائب رئيس تحرير موسسة اخبار اليوم.

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واضاف ان الندوة بدات بمحاضرة اللواء الدكتور نصر محمد سالم الخبير الإستراتيجي للأمن القومي، والذى قال فى كلمته أن الأمن القومي هو الحفاظ على قوى الدولة الشاملة؛ بهدف تحقيق الأهداف وإظهار قوة الدولة، في ظل ان متخذ القرار امامة إحدى الاستراتيجيات للدفاع عن الدولة تتمثل في الاستراتيجية الدفاعية ، واستراتيجية الردع والمنع حتى لا يفكر العدو أن يتعدى على مقدرات الدولة في ظل امتلاك قدرات تفوق قدرات العدو والاعلان عن هذة القدرات والقوى.

وأضاف أن مصر تمتلك القوى الشاملة وقوى الردع الشاملة، والعالم يعاني اقتصاديا من تضخم رهيب ونحن في مصر لدينا موارد اقتصادية ومشروعات وكل يوم نرى مشروع جديد، ومن ضمن قدرات الدولة الشاملة الكتلة الحيوية والموقع الإستراتيجي للدولة.

وأشار إلى المشروعات القومية وقناة السويس وأفضل شبكة طرق في العالم، والإنفاق، والصحة والتعليم وتبطين الترع وغيرها من المشروعات التى تؤكد قوة الدولة الشاملة وحماية الأمن القومي.

ثم تحدث الدكتور احمد السرساوى نائب رئيس تحرير اخبار اليوم عن مخاطر حرب الجيل الرابع وكيف يتصدى الاعلام الوطنى للشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التى تحاك للوطن داخليا وخارجيا.

تم فتح باب النقاش مع السادة الحضور للرد على استفسارات استاذة وطلاب الجامعة وفى الختام اهدى الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة درع الجامعة للسيد اللواء الدكتور نصر محمد سالم الخبير الإستراتيجي للأمن القومي

والدكتور احمد السرساوى نائب رئيس تحرير اخبار اليوم تقديرا لجهودهم ودورهم فى تثقيف ورفع وعى طلاب جامعة الوادى الجديد.

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