تلاميذ مدرسة يكتبون كلمة "مصر" خلال عرض رياضي في طور سيناء

كتب تلاميذ مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء كلمة "مصر" ، باصطفافهم في عرض رياضي رائع على أنغام الأغاني الوطنية ، بالإضافة إلى التشكيلات الرياضية التي حملوا فيها أعلام مصر وارتدى التلاميذ الزي الفرعوني والملابس الرياضية.

جاء ذلك خلال حفل تقييم العروض الرياضية ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية الرياضية .

وشهد العرض الرياضي الذي شارك فيه ٥٠ تلميذا بمدرسة الزهور الابتدائية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء برفقته الدكتور ياسر ابراهيم رئيس لجنة تقييم العروض الرياضية بوزارة التربية والتعليم وكان في استقبالهم علي سمير مدير مدرسة الزهور الثانوية.

وقدم التلاميذ عرضا رياضيا متميزا به عدد من التشكيلات الرياضية و التمرينات البدنية المتنوع وذلك بحضور سامي الجندي مدير الشئون التنفيذية وأميرة عباس موجه عام التربية الرياضية ومحمد الكرادوي مدير إدارة الأنشطة ونجم الدين بخيت موجه التربية الرياضية وطلبة جميع حسان موجه التربية الرياضية ومحمود محمد جاد الله.

وقام بوضع مادة العرض والتدريب عبد الستار عبد اللطيف مسئول العروض الرياضية وأشرف علي تدريب العرض الرياضي ايمن محمد ابوزيد موجه التربية الرياضية بإدارة طور سيناء التعليمية .

وأشاد محمد عقل وكيل وزارة التربية التعليم بجنوب سيناء بالعرض الرياضي المتميز والجهد المبذول من قبل توجيه التربية الرياضية وتعاون أدارة مدرسة الزهور الابتدائية.

وأكد وكيل وزارة التعليم علي أهمية الأنشطة الرياضية في بناء الشخصية مشيرا إلي الأنشطة تساعد علي التفوق حيث أن التفوق والعلم يحتاج لجسد سليم مشيرا إلي أن العروض الرياضية من الأنشطة الهامة التي ترفع اللياقة البدنية لدي تلاميذ وطلاب المدارس .

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عرض رياضي

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