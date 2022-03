الليلة.. تكريم خاص لصناع The Godfather وجيمس بوند في حفل الأوسكار

يقام في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 74، ويذاع على الهواء مباشرة من مسرح دولبي في هوليوود.

وستقدم أكاديمية فنون وعلوم الصور، تكريما خاصا على مسرح الأوسكار لمنتجي مسلسل أفلام The Godfather ، بمناسبة مرور 50 عاما على طرح أول أعمالها، فيما سيقدم تكريم خاص أيضا لسلسلة جيمس بوند في ذكراها الستين.

وسيتم عرض مقاطع فيديو من أشهر أجزاء السلسلتين الأشهر في تاريخ السينما العالمية، إلى جانب أكثر الأفلام شهرة خلال العام الماضي.

ويتصدر فيلم The Power of the Dog قوائم الترشيحات بـ 12 اختيارا، وهو الأقرب لحصد جائزة أفضل فيلم هذا العام، فيما يتبعه تحفة الخيال العلمي Dune بـ 10 ترشيحات.

وحصد فيلمي West Side Story وBelfast 7 ترشيحات للأوسكار من بينها أفضل فيلم، فيما جاء King Richard بعدهما بـ 6 ترشيحات.

ويعود حفل الأوسكار إلى مسرح دولبي هذا العام بعد إقامته في مكان أصغر النسخة الماضية وهي محطة الاتحاد في لوس أنحلوس ، بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما اختير ثلاث نجمات لاستضافة الحدث السنوي الفني الأبرز على الإطلاق.

وسيذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء.

وسيحتاج المرشحون والضيوف لتقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، لحضور الحفل لكن هذا الشرط لن ينطبق على مقدمي العرض والمغنيين.