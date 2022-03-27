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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال مشاركتهم فى أول «هاكاثون» مصري..

طلاب جامعة طنطا يحصدون المركزين الأول والثانى فى مسابقة «المدن الذكية»

رئيس الجامعة: تنفيذ
رئيس الجامعة: تنفيذ نماذج أولية من ابتكارات الطلاب في العاصم

حصد طلاب جامعة طنطا خلال مشاركتهم فى أول مسابقة «هاكاثون» مصري عن «المدن الذكية»، الذي استضافته جامعة بنها المركز الأول فى مجال المبانى الذكية، والمركز الثانى فى مجال الحدائق الذكية على مستوى 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت بالمسابقة.

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هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين، مؤكدا أنه سيتم تكريمهم من بالجامعة مشيرًا الى دعم ورعاية جامعة للطلاب المبتكرين فى كافة التخصصات فى إطار دعم التحول الرقمى و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة  والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار .

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أشاد د. ذكى باقامة الهاكاثون فى مجال المدن الذكية للاستفادة من ابتكارات الطلاب وأفكارهم فى تقديم حلول مبتكرة فى مجال المباني الذكية والتى من المقرر  الاستفادة منها وتنفيذها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لهيئة الإشراف العلمى على إعداد المشاريع د. مروة قمر الدولة أستاذ العمارة ومنسق برنامج هندسة العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة طنطا، د. بسمة الكيلانى بقسم الحاسبات بكلية الهندسة، د. مى وهبه استاذ العماره المساعد بقسم العماره، ود. بهاء البوشي استاذ العماره المساعد بقسم العماره ، د. أسامة غنيم مدير وحدة الابتكار بالجامعة، وسيف الرحمن مصطفى مدير مركز نادي العلوم بالجامعة، والمهندس مينا مدحت والمهندسة منى رزق، ومحمد القصير مدير  عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

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أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فوز جامعة طنطا بمراكز متقدمة يأتي في ضوء دعم الجامعة لروح الابداع والابتكار لدى الطلاب ونتيجة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، موضحاً أن الجامعة شاركت بإجمالي 6 فرق في مجالات: المباني الذكية، والحدائق الذكية، والمستشفيات الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والجامعات الذكية، موجهاً الشكر للمشرفين على فرق وطلاب الجامعة المشاركين في الهاكثون.

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ضم الفريق الفائز بالمركز الأول فى مجال المبانى الذكية طلاب كلية الهندسة : عبد الرحمن عارف متولي ، هايدي علاء سعد مسعود، احمد طلعت احمد عبيد ، روان اسامه الزيات، سعيد قاسم، وضم الفريق الفائز بالمركز الثانى فى مجال الحدائق الذكية طلاب كلية الهندسة: محمد محمد الكومي، محمد عصام البسطويسي، محمد حامد الدياسطي، محمد مصطفي عبد الهادي، احمد عبدالناصر أبو رية

جدير بالذكر أن فعاليات «الهاكاثون» أقيمت فى الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة بنها وشركة أمازون web services.

رئيس الجامعة: تنفيذ نماذج أولية من ابتكارات الطلاب في العاصمة الإدارية

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