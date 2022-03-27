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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الوك الفرعوني.. رضوى الشربينى تشارك جمهورها بصور من حفل زفاف شام الذهبي

صدى البلد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى ، عدة صور لها من حفل زفاف شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع “ فيسبوك ”. 

وعلقت رضوى الشربينى “ اللوك الفرعونى من فرح حبببتى شام ”.

وهنأت النجمة أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي، بحفل زفافها، الذى تم أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن.


ونشرت اصالة صورا من حفل الزفاف عبر انستجرام وكتبت "سعادة مابعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله ، خلوق ومهذّب ومتله قلال ، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعاده والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر.

وتابعت: "شكراً يابنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيي كلّها إلك ..بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه"
 

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.

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