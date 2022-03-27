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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

شام الذهبي ابنة أصالة
شام الذهبي ابنة أصالة

تصدرت شام الذهبى ابنة لفنانة أصالة تريند جوجل بعد ان اقامت حفل زفافها الذى شهد حضور العديد من الفنانين . 

شاهد الفيديو:


ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن شام الذهبى.

ولدت شام الذهبى عام ١٩٩٢، وتبلغ من العمر ٢٩ عاما.

شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة، ووالدها أيمن الذهبى، وأخوها هو خالد الذهبى.

عاشت شام الذهبى مع والديها وأخيها خالد في جو عائلي مليء بالحب والود والتعاطف حتى عام ٢٠٠٥.

قررت شام الذهبى العيش مع والدتها الفنانة أصالة وشقيقها خالد وترك والدها، ثم انتقلت للعيش مع جدتها وخالتها بعد زواج والدتها الفنانة أصالة للمرة الثانية من طارق العريان وأنجبت منه التوأم آدم وعلي، ويعتبر أخوها علي طارق العريان هو الأقرب إلى قلب أخته شام.

تزوجت شام الذهبي لأول مرة من أحمد جوهر وكان يعمل في مجال صناعة الماس والأحجار الكريمة ولكنهما انفصلا في عام ٢٠١٨، ثم احتفلت شام مرة أخرى بخطبتها على الدكتور معتز نصير وهو متخصص في الأمراض الجلدية والتجميل، ولكن سرعان ما تم الانفصال دون إعلان أية أسباب.

شاهد الفيديو:
 

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