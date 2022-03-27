برلمانية: الدولة تتصدى لعمليات التلاعب في أسعار السلع

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن أزمة التلاعب في أسعار السلع تحتاج التأكيد والتوعية بأهمية قيم الانتماء والوطنية، لأن هؤلاء التجار معدومي الضمير يقوموا بظلم المواطن البسيط .

وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ”صدى البلد” انه قبل الشروع في سن القوانين يجب ان يكون هناك نهضة في استرجاع الجين المصري الأصيل الذي يسعى دائما لتقدم وطنه ويخاف على أهله، لأن التلاعب في أسعار السلع من قبل عدد من الأشخاص ليس من صفات المواطن المصري الأصيل.

وتابعت ان الدولة المصرية نجحت في التصدي لظاهرة التلاعب في أسعار السلع خاصة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، من خلال إجراء حملات دورية وتفعيل القانون على المخالف ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.

ونوهت ان التوسع في معارض اهلا رمضان بكافة محافظات الجمهورية أمر يدعو للتفاؤل، حيث أن السلع موجوده في هذا المعارض بتخفيضات من 20 % إلى 30% ، وهو ما اتاح وفرة السلع للمواطن بأجود الأنواع وأقل الأسعار.

وتقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، لإعادة النظر في واقعة التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، واعتبارها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تستوجب عقوبات مشددة لتحقيق الردع المرجو منها.