غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة .

وقال أشرف زكي :" ان عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة سيقام غدا الاثنين بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم".

ابنه أحمد حلاوة ترثيه:

نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل احمد حلاوة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه والدها بأبيات من الشعر.

وقالت هبة حلاوة: “تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب”.

وفاة أحمد حلاوة :

وكان توفي الجمعة الماضية الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".