إشادة برلمانية بالتعاون المصري القبرصي لمشروعات الربط الكهربائي.. نواب: دلالة على وجود مصر في قلب خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط

طاقة النواب: مشاريع الربط الكهربائي مع قبرص تحسن أمن الإمداد بالطاقة

نائب بالشيوخ: احتياطي كهربائي ضخم ونسعي للتصدير للخارج

نائب الشيوخ: مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة لزيادة الصادرات



استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Natasa Pilides وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء والطاقة بالبلدين ، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

وأشاد الدكتور شاكر بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن توقيع مصر وقبرص، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين يؤكد وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط، وبالخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة.

قال النائب ناصر عطيه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، سواء اليونان أو مؤخرًا مع جمهورية قبرص، يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية، تحت قيادة السيسي في موضوع الطاقة، بجانب القضاء نهائيًا على العجز في الكهرباء والانطلاق نحو تصدير الفائض.

تفاهم للربط الكهربائي

واشار "عطيه" إلى أن توقيع مصر وقبرص، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين يؤكد وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط، وبالخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة.

وافاد عضو طاقة النواب أن الربط مع قبرص، سيسهم في إنشاء شبكة ربط قوية، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمى وجلب الرخاء، وذلك عبر إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وشدد النائب ، على أن الخطوة التي تخطوها مصر في مجال إمداد أوروبا بالطاقة، واعتبارها بوابة أفريقيا في هذا المجال، لم تكن متخيلة من قبل، موضحا انها خطوة اقتصادية وحضارية عملاقة، تؤكد إحداث مصر قفزة في مجال الطاقة والانطلاق نحو التنمية والتطور بقوة، وتكشف للجميع مدى ما حققته مصر من إنجازات فعلية على أرض الواقع.

أيد محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، توجه الدولة لـ تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصةً في مجال دعم وتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء والطاقة بالبلدين ، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

قال “رشاد عثمان” لـ"صدي البلد"، إن مصر حققت وفرة في مجال الطاقة والكهرباء ونجاحات ضخمة في هذا الملف، طوال السنوات الماضية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي، بعد سنوات من تردي الخدمة وحدوث انقطاعات كبيرة في أعقاب أحداث 2011، وبعد نجاح البلاد في بناء بنية تحتية قوية في مجال شبكة الكهرباء على مدى السنوات الماضية.

احتياطي كهربائي ضخم

واضفا أن هناك احتياطي ضخم جدًا في مجال الكهرباء، كما انتهت تمامًا انقطاعات الكهرباء، واصبح هناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا والسودان والأردن، علاوة على مشروع ضخم للربط الكهربائي مع السعودية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وبرؤى السيسي أيضا أصبحت حريصة على أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وهو ما يتم على قدم وساق وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة.

كما قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الدولة لـ تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصةً في مجال دعم وتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء والطاقة بالبلدين، ورقة رابحة لفتح مجالات التصدير للخارج بتوسع.

زيادة الصادرات البترولية للخارج

وقال “محسن”، لـ"صدي البلد" إن مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة سواء بزيادة الصادرات البترولية للخارج أو التوسع في مشاريع الربط الكهربائي سواء مع أوروبا أو دول الجوار، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، لافتا الى أن الدوله لديها خطة لزيادة الصادرات البترولية للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها ومنها الغاز، والتى تعتبر نقلة نوعية حقيقية للدولة المصرية، وتؤكد أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

ونوه النائب بما أعلنه وزير البترول، طارق الملا، خلال الفترة الماضية عن ارتفاع صادرات قطاع البترول بنسبة 84.28% خلال عام 2021 لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، وهى نقلة اقتصادية بمختلف المقاييس تكشف مدى النجاح في قطاع الطاقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2021 لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020، علاوة على ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، وكذلك صادرات النفط الخام وغيرها.

واستعرض الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

وأكد الدكتور شاكر، على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية ،على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،

واشار شاكر إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقيةمشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء .

وأشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ولفت شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأوضح أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وأوضح الوزير أنه جارى التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

واشار شاكر إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ،

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ولفت الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري مع استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ،

أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة مع الجانب القبرصى لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط مؤكداً أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة،

وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

وأشادت السيدة Natasa Pilides وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدةً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

كما اشادت بالإنجازات الضخمة والسريعة التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية.

وأكدت على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.

ويأتى هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص ، فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى .