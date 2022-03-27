اختبار طبي لمهاجم الاتحاد لتحديد موقفه من المشاركة بمباراة الأهلي

يخضع الانجولي موبولولو مهاجم الاتحاد السكندري لاختبار طبي غدا “الاثنين” قبل مغادرة معسكر الفريق ببرج العرب لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل مهاجم الاتحاد السكندري التأهيل في الوقت الحالي بعد شكواه من إجهاد السمنة.

ويأمل الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس في عودة اللاعب للتدريبات الجماعية وخوض المباراة أمام النادي الاهلي

في سياق آخر أعرب عناد النحاس عن ارتياحه من ودية فاركو لمعالجة أخطاء اللاعبين واكتشاف المشاكل الدفاعية.

وأكد عماد النحاس أن العامل البدني هو العنصر الرئيسي في تجهيز اللاعبين بالوقت الحالي مشيرا الي خوض لاعبي الاتحاد السكندري 5 مباريات قوية بعد استئناف الدوري أمام كل من الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وغزل المحلة والمقاولون.

ويأمل عماد النحاس في تحقيق نتائج إيجابية في اولي لقاءات زعيم الثغر تحت قيادته أمام الأهلي.