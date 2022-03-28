دعاء للزوج بالرزق والتوفيق .. أفضل الأدعية وأحبها إلى قلب الرجل

دعاء للزوج بالرزق والتوفيق من أفضل الأدعية وأحبها إلى قلب الرجل وعلى الزوجة تكرارها كثيرًا أمام زوجها، فهناك نوع من الرجال يشعرون بالسعادة عند سماع دعوات زوجاتهم بالرزق والتوفيق خاصة قبيل الخروج لأعمالهم، ودعاء للزوج بالرزق والتوفيق ورد فيها الكثير، اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، وعلى الزوجة صاحبة الدين والخلق أن تكثر من دعواتها لزوجها وقت الكرب والضيق فهو أشد منا يكون في حاجة للدعاء، ودعاء للزوج بالرزق والتوفيق نسرده بالتفصيل في السطور المقبلة.

دعاء للزوج بالرزق والتوفيق

دعاء للزوج بالرزق والتوفيق اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي ، ويستحب في دعاء للزوج بالرزق والتوفيق أيضا أن تقول الزوجة اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء بالفرج للزوج

دعاء بالفرج للزوج اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم، أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين، اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

دعاء للزوج بالسعادة

دعاء للزوج بالسعادة اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين دعاء للزوج بالسعادة ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين، اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

دعاء للزوج بالهداية والرزق

دعاء للزوج بالهداية والرزق اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا ، للهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه دعاء للزوج بالهداية والرزق أسألك اللهمّ باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، أن ترزق زوجي وحبيبي من حيثُ لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا، اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته ، اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي اللهم ارزق زوجي ما يريد

وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الغروب بالمغيب.

دعاء لزوجي في العمل

دعاء لزوجي في العمل اللهم سخر جنود الأرض وملائكة السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب الدعاء اللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا،

يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك. اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم ارزق زوجي راحة البال

اللهم ارزق زوجي راحة البال اللهم ارزقه الصحبة الصالحة والرفقة الأمينة ومن أمثلة دعاء للزوج بالسعادة الالتزام بأمر ديننا فهو سبب سعادة كل شيءاللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريقاللهم وفق زوجي في عمله، إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي.

اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة. اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.