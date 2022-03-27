الزراعة: صرف المستحقات المالية لمزارعي القمح خلال 48 ساعة من تمام التوريد

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه، عن الموسم الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، بأن يتم توريد 12 أردبا على الأقل من كل فدان.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوزارة ستعمل على صرف المستحقات المالية للمزارع، خلال 48 ساعة فقط من تمام التوريد، منوها إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الجهات من أجل ضمان إتمام عملية التوريد.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على زيادة نقاط توريد القمح لمنع تواجد التجار، منوها إلى أنه يتم التنسيق مع مديريات الزراعة من أجل توعية المزراعين بشكل مستمر.



وأوضح أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح هذا العام، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن، وسنعمل على توريد ما يصل إلى 5 مليون طن من الإنتاج إلى الصوامع.