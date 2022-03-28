أخبار التعليم.. فرصة للحصول على منحة فى مجال الدراسات القانونية خارج مصر مشهد فلكي فريد.. القمر يقترن مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة للحصول على منحة فى مجال الدراسات القانونية خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى اثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

انطلاق ندوات تعريفية لطلاب وخريجى جامعة عين شمس لنشر الثقافة المالية والاستثمارية وتأهيلهم للعمل بمجالات البورصة والاستثمار



تنظم الدكتورة هيام حسن وهبه، استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارت طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة Stock Riders والتى يحاضر فيها الاستاذ أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

الثلاثاء … جامعة القاهرة تنتهى من تنظيم مرجان المسرح الجامعى

تستمر جامعة القاهرة ، فى تنظيم مرجان المسرح الجامعى للعروض الطويلة حتى يوم الثلاثاء 29 من مارس الجارى ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و إشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .

بناء الانسان.. في الجمهورية الجديدة.. المؤتمر العاشر لجامعة عين شمس.. غدًا

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مشهد فلكي فريد يحدث الآن.. القمر يقترن مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل



نشهد فجر اليوم، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل في مثلث سماوي رائع لهذه الكواكب، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.