أحمد موسى يكشف استعدادات المنتخب المصري لمباراة السنغال

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر إستعدادات المنتخب المصري لمباراة السنغال القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأوضح موسى، المنتخب الوطني غادر اليوم إلى السنغال على طائرة الأحلام استعدادا للمباراة الحاسمة بعد غد الثلاثاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله يكون الانتصار لنا ولا نريد غيره.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحلام التي نتمناها هي الوصول إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني أجرى اليوم تدريبات خفيفة وثقتها كاميرات الإعلام حتى يرى الجمهور منتخبه قبل التوجه إلى السنغال: كل التوفيق للاعبي منتخبنا في الوصول لكأس العالم.

وأردف أحمد موسى، أن المباراة صعبة لكن لدينا رجال على قدر المسؤولية، والسنغال لديها مخاوف كبيرة من الفراعنة، مردفا: «إن شاء الله نحقق الانتصار وإحنا أحق إننا نكون موجودين في الدوحة بهذا الجيل العظيم من اللاعبين، وإن شاء الله يسعدوا الـ100 مليون مصري».