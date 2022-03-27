مؤسسة صناع الخير: نقدم المساعدات الغذائية لمليون مواطن

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن إنطلاق مبادرة حياة كريمة عام 2019 كانت بمثابة البداية الفعلية للتعاون بين الجمعيات الخيرية، خاصة في مجال الصحة، متابعا أن التحالف الوطني لتوحيد العمل الأهلي والتنموي ساهم كثيرا في تخفيف العناء على المواطنين.

وأضاف هاني عبد الفتاح، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه يتم الآن التنسيق مع مؤسسة صناع الخير ومبادرة حياة كريمة، من أجل توزيع كراتين رمضان على المواطنين الأكثر احتياجا، ولديهم خريطة تشمل كافة البيانات الخاصة بالأهالي الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

ولفت إلى أن مؤسسة صناع الخير وفرت الدعم والمساعدات لما يقارب من مليون مواطن، خلال 5 سنوات، منوها بأن المؤسسة لديها 45 ألف جمعية فرعية داخل المحافظات والقرى.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على توفير وتوصيل المساعدات والدعم إلى المنازل والأهالي لأكثر احتياجا.



