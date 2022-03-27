وزير السياحة: ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، تفاصيل لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه كان في رحلة لإنجلترا حيث التقى هناكورئيس لجنة السياحة في البوندستاج الألماني، والذي أشاد بالإجراءات الداعمة للسياحية في مصر.



وأضاف، وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن نسبة الإصابة بكورونا لدى السياح على مدار السنة ونصف المنقضية تكاد تكون منعدمة، ومصر تحملت إقامة أكثر من 17 ألف سائح والعودة على الطيران بتمويل مصري 100%.



وأردف: "الجانب الإنجليزي والألماني، أشاد بطلب سائحيهم على المقصد السياحي المصري.. السياحة المصرية تأثرت بالسوق الروسي والأوكراني؛ ومش بقلل من تأثير الأزمة، وفيه سياحة بشكل طيب في مصر، وسمعتنا كمقصد سياحي قوية جدًا"، لافتًا إلى تنوع الأسواق السياحية في مصر؛ والتي تتمثل في: «ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – أسبانيا – السعودية».