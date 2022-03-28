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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أطول رحلة فضائية فردية.. عودة رائدها إلى الأرض

صدى البلد

من المقرر أن يعود رائد فضاء ناسا واثنان من رواد الفضاء الروس إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS) الأسبوع المقبل، بعد قضاء أطول فترة في الفضاء.

أمضى اثنان منهم ، الأمريكي مارك فاندي هي والروسي بيوتر دوبروف ما مجموعه 355 يومًا في المرصد المداري بعد انطلاقهما إلى الفضاء في 5 أبريل من العام الماضي.

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خلال المهمة طويلة الأمد ، حطم "فاندي هي" الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية فردية قام بها رائد فضاء أمريكي ، والذي كان قد تم تسجيله سابقًا في 340 يومًا.

ومن المقرر أن يعود الثنائي مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف من الفضاء يوم الأربعاء 30 مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أطلق شكابلروف على Soyuz MS-19 في 5 أكتوبر 2021، سوف ينسحب فاندي هي وشكابليروف ودوبروف من وحدة Rassvet، قبل أن تتجه مركبتهم الفضائية سويوز إلى الهبوط بمساعدة المظلة على سهوب كازاخستان ، جنوب شرق مدينة دزكازغان النائية.

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سيتم بث تغطية وداع الطاقم وإزالته وهبوطه على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا وموقع وكالة الفضاء الأمريكية وتطبيق ناسا، كما سيتم بث الحدث على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا وتطبيق ناسا وموقع وكالة الفضاء الأمريكية.

في وقت الإنزال ستبدأ البعثة 67 رسميًا على متن المحطة ، مع قائد المحطة الجديدة مارشبورن ، ورائدا فضاء ناسا راجا شاري وكايلا بارون ، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير ، ورائد فضاء روسكوزموس أوليج أرتيمييف ، ودينيس ماتفييف ، وسيرجي كورساكوف.
 

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