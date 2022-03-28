عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 ، 25 شعبان 1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 28 مارس ، 25 شعبان 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر:  4:22 ص
الشروق  :  5:49 ص
صلاة الظهر 12:00 م
صلاة العصر 3:30 م
صلاة المغرب 6:11 م
صلاة العِشاء 7:29 م

اقرأ أيضا: 

النشرة الدينية.. هل يجوز الصلاة بشراب لا يتعدى الكعبين؟..أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة.. 5 أعمال أوصى بهما النبي قبل النوم

7 كلمات تعينك على الانتظام في الصلاة.. رددهم دائماً

هل يجوز الصلاة بشراب لا يتعدى الكعبين ؟

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 - 20 شعبان 1443 في محافظات مصر


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجر:  4:22 ص
الشروق  :  5:50 ص
صلاة الظهر 12:00 م
صلاة العصر 3:30 م
صلاة المغرب 6:11 م
صلاة العِشاء 7:29 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر: 4:26 ص
الشروق: 5:54 ص
صلاة الظُّهْر : 12:06 م
صلاة العَصر : 3:36 م
صلاة المَغرب: 6:17 م
صلاة العِشاء : 7:36 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:11 ص
الشروق: 6:38 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 5:59 م
العِشاء: 7:17 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:26 ص
الشروق : 5:51 ص
الظُّهْر : 12:00 م
العَصر: 3:29 م
المَغرب: 6:10 م
العِشاء : 7:26 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:22 ص
الشروق : 5:45 ص
الظُّهْر : 11:54 م
العَصر: 3:21 م
المَغرب: 6:03 م
العِشاء : 7:16 م

الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين القاهرة مواقيت الصلاة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

7 كلمات تعينك على الانتظام في الصلاة.. رددهم دائماً

النشرة الدينية.. هل يجوز الصلاة بشراب لا يتعدى الكعبين؟..أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة.. 5 أعمال أوصى بهما النبي قبل النوم

هل يجوز الصلاة بشراب لا يتعدى الكعبين ؟

حكم تأخير الصلاة لمشاهدة مباراة أو الجلوس على الفيس بوك.. مستشار المفتى يجيب

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

مسئول أوكراني يحذر من خطر كبير بمفاعل تشيرنوبل

بعد احتجاج اللاعبين الجماعي.. الإسماعيلي يقرر إحالتهم إلى التحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ