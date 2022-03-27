7 كلمات تعينك على الانتظام في الصلاة.. رددهم دائماً

أفضل دعاء يعين على الالتزام بالصلاة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما هو أفضل دعاء يعين على الالتزام بالصلاة”.

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أفضل دعاء يعين على الالتزام بالصلاة هو “ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ،اللَّهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ”.

وأضاف “ممدوح” خلال رده على “ما هو أفضل دعاء يعين على الالتزام في الصلاة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب، أنه يجب على الفرد أن يعين نفسه أيضا إلى جانب الدعاء فيصلى حاضر فور الاذان ويجاهد نفسه حتى يتغلب على الشيطان .

حكم التقطيع في الصلاة مع انني أرغب في الالتزام لكني لا استطيع..هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال إحدى حلقاتها فى البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن عدم الصلاة بانتظام أمر خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهي التي تفرق المسلم عن غيره، وقال أيضًا: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله وإن فسدت فسد باقي عمله، فعلى كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة.

وأشار الى أن "بعض الناس بتقطع في الصلاة ومعنى ذلك أن ليس لديه عزيمة كاملة على أدائها"، منوهًا إلى أن العزيمة والإصرار التي تجعل المسلم لا يقطع في صلاته، فمن يصلي ويقطع عزيمته قليلة وإصراره على الصلاة قليل.

وقدم “عبد السميع” عدة نصائح لمن يقطع في الصلاة ينصح بها العلماء حتى يلتزم بها وهي:

1. كلما سمعت المؤذن قم فتوضأ وصل، فقد يشعر بصعوبة الأمر أسبوع أو اثنين أو اكثر لكن بعد ذلك ستصبح عادة.

2. أن يصاحب صحبة صالحة تحضه على أداء الصلاة، فحين يقصر يدفعونه للصلاة، فالصحبة الصالحة من معونات الالتزام بالصلاة.

3. كلما سجد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للصلاة وألا يقطعه عنها وأن يوجد في قلبه العزم على أداء الصلاة في أوقاتها.