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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتكلفة أقل.. حضري الرقاق الطري في مطبخك

رقاق
رقاق

يعد الرقاق من الأطباق التي يفضلها الكثيرين على مائدة رمضان إليك طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة

في المنزل بتكلفة أقل  

الرقاق الطرى للشيف الشيف نجلاء الشرشابى 
 

مقادير الرقاق الطرى:
نصف كيلو دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
"الحشوة"
لحمة معصجة متبلة
جبنة موتزاريلا
زيت

طريقة عمل الرقاق الطرى :


 يخلط الدقيق مع الملح ويضاف الماء حتى تحصلى على عجينة و إتركى العجين لترتاح
 قسمى العجين لكرات  وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق و ضعى الرقاق فى طاسة وقلبيه وضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أ فى طاسة مدهونة بالزيت وقدميه

الرقاق الطرى للشيف أميرة شنب

المقادير

2كوب دقيق 

رشة صغيرة من الملح 

ثلاثة أرباع الكوب من الماء

 

طريقة التحضير

في وعاء عميق يضاف  الدقيق، والملح، ونسكب الماء بالتدريج ونعجن المُكوّنات حتى تتكوّن عجينة مُتماسكة قليلًا وإذا كانت تحتاج للماء نسكب القليل منه ونستمر في العجن ثم نتركها لترتاح مدّة15دقيقةً.

  ننثر القليل من الدقيق على سطح رخامي، ثمّ نفرد عليه العجينة باستعمال النشابة الفرد لنحصل على سماكة رفيعة. 

نضع مقلاةً تيفال على نار خفيفة حتى تسخن جيّدًا، ثم نضع فيها عجينة الرقاق وندعها حتى تتماسك، ثمّ نقلبها على الوجه الآخر ونتركها لتكتسب اللون الذهبي الفاتح، ثمّ نرفع الرقاق الطرى عن المقلاة.

الرقاق الرقاق الطرى الرقاق الطرى للشيف الشيف نجلاء الشيف نجلاء الشرشابى الرقاق الطرى للشيف أميرة Food

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