بتكلفة أقل.. حضري الرقاق الطري في مطبخك

يعد الرقاق من الأطباق التي يفضلها الكثيرين على مائدة رمضان إليك طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة

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الرقاق الطرى للشيف الشيف نجلاء الشرشابى



مقادير الرقاق الطرى:

نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

"الحشوة"

لحمة معصجة متبلة

جبنة موتزاريلا

زيت



طريقة عمل الرقاق الطرى :



يخلط الدقيق مع الملح ويضاف الماء حتى تحصلى على عجينة و إتركى العجين لترتاح

قسمى العجين لكرات وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق و ضعى الرقاق فى طاسة وقلبيه وضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أ فى طاسة مدهونة بالزيت وقدميه

الرقاق الطرى للشيف أميرة شنب

المقادير

2كوب دقيق

رشة صغيرة من الملح

ثلاثة أرباع الكوب من الماء

طريقة التحضير

في وعاء عميق يضاف الدقيق، والملح، ونسكب الماء بالتدريج ونعجن المُكوّنات حتى تتكوّن عجينة مُتماسكة قليلًا وإذا كانت تحتاج للماء نسكب القليل منه ونستمر في العجن ثم نتركها لترتاح مدّة15دقيقةً.

ننثر القليل من الدقيق على سطح رخامي، ثمّ نفرد عليه العجينة باستعمال النشابة الفرد لنحصل على سماكة رفيعة.

نضع مقلاةً تيفال على نار خفيفة حتى تسخن جيّدًا، ثم نضع فيها عجينة الرقاق وندعها حتى تتماسك، ثمّ نقلبها على الوجه الآخر ونتركها لتكتسب اللون الذهبي الفاتح، ثمّ نرفع الرقاق الطرى عن المقلاة.