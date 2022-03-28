الحرب بأوكرانيا.. روسيا تعلن استهداف 36 منشأة عسكرية وإسقاط 5 طائرات و19 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنها أسقطت 5 طائرات حربية و19 مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حسب “روسيا اليوم”.

ولفتت الوزارة إلى أنها أسقطت 4 طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-24 فوق منطقة تشيرنيهيف أمس.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، أحدث تقرير استخباراتي عن الحرب الروسية في أوكرانيا، قائلة إنه لم يكن هناك "تغيير كبير" في ترتيبات القوات الروسية بكييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن النقص اللوجيستي بين الجيش الروسي تفاقم بسبب استمرار الافتقار إلى الزخم والروح المعنوية، فضلا عن القتال العدواني من قبل الأوكرانيين.

وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أن القوات الروسية سيطرت على المزيد من المناطق في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا وتسعى للسيطرة على مرفأها.