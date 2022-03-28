ماس كهربائي يُشعِل النيران بمنزل في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمنزل دائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وامتدت النيران لحوش مجاور للمنزل؛ إثر حدوث ماس كهربائي من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجدة بداخله.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وامتداد النيران لحوش مجاور له.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل

ملك المدعو (مادح. ح - 45 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، وإمتد لحوش مجاور ملك شقيقه المدعو (محمود. ح. ح - 43 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال المذكورين افادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.