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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش للاعبي المنتخب : انسوا نتيجة السنغال باستاد القاهرة وحضّروا للعودة

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC: "عقد البرتغالي كارلوس كيروش عدة جلسات مع لاعبي المنتخب في الساعات القليلة الماضية طالبهم فيها بنسيان نتيجة السنغال في استاد القاهرة والتحضير لمباراة العودة كأنها مباراة البطولة".

وتابع شبانة: "أكد كيروش للاعبين ضرورة التخلص من الرهبة أمام منتخب السنغال موضحا للاعبين أنه لا يجب أن نخشى من منتخب لم يسجل في مرمانا في 210 دقيقة كاملة، موضحا أنه هناك فرق كبير في كرة القدم بين الاحترام والرهبة".

وواصل شبانة: "شدد المدير الفني للمنتخب في جلساته مع اللاعبين أن المنتخب الذي فشل في التسجيل بمرمى الفراعنة في مباراتين ونصف تقريبا لا يمكنه أن يسجل هدفين في 90 دقيقة".

وأكمل شبانة: "تطرق كيروش في جلساته مع اللاعبين للحديث عن الجماهير السنغالية قائلا إن الجماهير في ظل نتيجة الذهاب ستكون عامل ضغط على منتخبها وليست عامل ضغط على الضيوف موضحا أن كل دقيقة ستمر في المباراة سيزداد فيها توتر السنغال والجماهير الداعمة لهم".

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كيروش للاعبي المنتخب : انسوا نتيجة السنغال باستاد القاهرة وحضّروا للعودة

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