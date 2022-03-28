في خطوة جريئة .. إنفلونسر شهيرة تزيل المكياج أمام المتابعين

نشرت إنفلونسر بريطانية شهيرة تدعى "مايا جراي" البالغة من العمر 27 عاما، مقطع فيديو و هي تزيل المكياج الخاص بها لإخبار الفتيات من خلال حسابتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار" فإن شابة تدعى مايا يتابعها آلاف الرواد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قررت أن ترسل رسالة واضحة للفتيات من خلال حسابتها على وسائل التواصل الاجتماعي .



قالت الشابة إنها تعرضت للتنمر أثناء دراستها في الفترة الجامعية بسبب إصابتها بحبوب شباب كبيرة في وجهها و كانت تشعر بعدم ثقة في نفسها أثناء تواجدها وسط زملائها في أيام الدراسة.

أشارت الشابة إلى أنها استخدمت العديد من مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب وجهها، إلا أنها في النهاية وصلت لنتيجة واحدة أنها لا تحتاج لإخفاء العيوب و استخدام المستحضرات بصورة مبالغ فيها تسبب في إصابتها بأضرار أكبر .

جدير بالذكر أن الشابة قامت بإزالة المكياج التي كانت تضعه على وجهها أمام متابعيها في الفيديو، لتشجيع الفتيات على تقبل مظهرهن دون التوجه إلى مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب .