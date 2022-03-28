أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، حوالي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.3 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، ليغلق عند مستوى 11240.8 نقطة.

كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.5 %، ليغلق عند مستوى 1921.49 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 2897.61 نقطة.