31 ألف عبوة.. القبض على أدمن صفحات لبيع منتجات مغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى إضطلاع القائم على إدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى المتخصصة فى الترويج لبيع منتجات غذائية وعطور "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات"، وإتخاذه مقراً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لتصنيع تلك المنتجات تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف المقر المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول عنه "القائم على إدارة تلك الصفحات"، وبحوزته (16 ألف عبوة مستحضرات تجميل "عطور" مدون عليها بيانات وهمية – قرابة 15 ألف عبوة مواد غذائية "عسل، بن" يشتبه فى عدم صلاحيتها الإستهلاك الآدمى– 3 طن من المواد الخام مجهولة المصدر –ماكينات خط إنتاج).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.