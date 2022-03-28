تأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي بآثار عين شمس

عقدت كلية الآثار بجامعة عين شمس، اليوم، محاضرة عامة للطلاب بعنوان "تأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي"، حاضرت فيها الدكتور هبة صلاح حامد، الاستاذ المساعد بكلية البنات، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي،عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ تامر ثروت العسال، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنظيم اتحاد طلاب الكلية.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن هذه المحاضرة تأتي في إطار ما تشهده كلية الآثار من تطوير وتنفيذ لبرامج تدريبية تتضمن محاضرات وورش عمل منها هذه المحاضرة التى تهدف إلى تثقيف الطلاب وإظهار ما تبذله الدولة في مجال التنمية مع الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، والربط ما بين ذلك وإختيار مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 وأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تقديرًا من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الدولة، وهى القمة المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وبيان الأهمية الكبيرة لهذه القمة بالنسبة لبعض الدول خاصة المهددة من آثار التغيرات المناخية. وقام سيادته قبل بدأ الورشة بتقديم د.هبة صلاح حامد إلى الحضور وعرض نبذة مختصرة عن سيرتها الذاتية وأهم المحطات العملية في حياتها وعملها استاذ فسيولوجية الاسماك المساعد بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية، ومدرب سفراء المناخ المصريين والأفارقة.



وتناولت الدكتور هبة صلاح في المحاضرة ما هى البصمة الكربونية، كيفية حساب البصمة الكربونية للفرد، اثر البصمة الكربونية للفرد على التغير المناخي، ما هو التنوع البيولوجى وانواعه، اسباب التغير المناخى، تاثير التغير المناخى على التنوع البيولوجي والثروة السمكية فى مصر، والحلول المقترحة للحد من تاثير التغير المناخى على الثروة السمكية فى مصر.