صورة تعبر عن لا شيء .. هشام ماجد يداعب جمهوره | شاهد

داعب الفنان هشام ماجد ، متابعيه بصورة له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق هشام ماجد “ صورة تعبر عن لا شيء ”.

و قال الفنان هشام ماجد إن مسلسل اللعبة حقق نجاحا رغم عدم إذاعته في الموسم الرمضاني والأهم هو ماذا يتم تقديمه وليس توقيت عرض العمل الفني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يشارك في موسم عيد الفطر بفيلم تحت عنوان «تسليم أهالي».

وكشف الفنان هشام ماجد أنه قام بتصوير فيلم أخر تحت اسم «بضع ساعات يوم ما»، ولم يتم تحديد موعد عرضه.