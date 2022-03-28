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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طمني عليه.. أشرف زكي يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة مع أحمد حلاوة| فيديو

صدى البلد

نعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل أحمد حلاوة بكلمات مؤثرة، عقب تقديم واجب العزاء إلي أسرته بمسجد الشرطة في صلاح سالم.

 

وقال الدكتور أشرف زكي، أن الوسط الفني خسر قامة كبيرة في الفن، فكان للفنان الراحل أحمد حلاوة أعمال فنية كثيرة وعديدة يحبها الكثير من الناس.

 

وتابع أشرف زكي، أن الفنان أحمد حلاوة شارك الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الكبيرة والمؤثرة، وتعد  وفاته خسارة كبيرة للوسط الفني.

 

وأضاف أن الفنان أحمد حلاوة كان يحترم زملائه وتلاميذه، وعقب أنه كان له الشرف لمشاركته في العديد من الأعمال الفنية.

 

وكشف أشرف زكي، المكالمة الأخيرة بينه وبين الفنان الراحل أحمد حلاوة قبل وفاته بثلاث أيام، فقال إن الراحل هو من اتصل به حتي يطمئنه علي حالته صحته.

 

وحرص الفنان منير مكرم والفنان محمود عبد الغفار والفنان أحمد فتحي، علي الحضور بمسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء إلي أسرة الفنان الراحل أحمد حلاوة.

وكان توفي الجمعة الماضية الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وأصيب الفنان الراحل أحمد حلاوة، قبل وفاته بغيبوبة، وظل في غرفة العناية المركزة وتوقفت الكلى عن العمل، واستمر وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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