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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 خطوات لحجز وحدة سكنية بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.. تفاصيل

دار مصر
دار مصر

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في المشروعات الثلاثة سكن مصر ودار مصر وجنة، على مدار يومي 29 و30 مارس.
 

وسيتم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية صباح اليوم الثلاثاء 29 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الأربعاء 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

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ويستعرض «صدى البلد» في التقرير التالى  خطوات اختيار الوحدة السكنية بمشروع جنة”.

وجاءت خطوات اختيار الوحدة السكنية كالتالى:

1-يتم الاطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة وأكوادها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط وتحديد كود الوحدة السكنية بالمدينة المطلوب حجزها.

2 – يقوم صاحب الطلب بالدخول على حسابه الخاص، ثم الضغط على “طلباتي” ، ثم يقوم بالضغط على “حجز الوحدة” بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

3 – يقوم صاحب الطلب باختيارالمشروع والمدينة وكود حجز الوحدة السكنية التي يرغب فى التقدم إليها، بشرط سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترة المشار إليها، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق اختيار كود الوحدة من قائمة منسدلة ثم الضغط على زر “اختيار”.

4 – بعد الانتهاء من اختيار الوحدة السكنية بالمدينة المطلوبة يتم نقل صاحب الطلب على صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: “تم الاختيار بنجاح”.

5- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

اسكان دار مصر صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري حجز وحدات سكنية مال واعمال Finance Real Estate

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