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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجزار: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمدينة بدر أول يونيو

أرشيفية
أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

 

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحضور للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

 

وقال المهندس عمار مندور، إنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة ج من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الأحد 19/6/2022، وتخصيص يوم الإثنين20/6/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة ج في المواعيد السابقة.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة ب من 1 : 25، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 51 : 75، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 76 : 100، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 126 : 150، يوم الأربعاء 29/6/2022، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 176 : 200، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد  17/7/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع من 301 : 330، يوم الثلاثاء 19/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء20/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة ب في المواعيد السابقة.

 

وقال: سيتم تسليم القطع بالمنطقة ج من 251 : 275، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/7/2022،  والقطع من 351 : 375، يوم الأحد 31/7/2022، والقطع من 376 : 400، يوم الإثنين 1/8/2022، والقطع من 401 : 425، يوم الثلاثاء 2/8/2022، والقطع من 426 : 450، يوم الأربعاء 3/8/2022، والقطع من 451 : 475، يوم الأحد 7/8/2022، والقطع من 476 : 503، يوم الإثنين 8/8/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة ج في المواعيد السابقة.

 

وأضاف: سيتم تسليم القطع بالمنطقة ب من 331 : 355، يوم الأربعاء 10/8/2022، ، والقطع من 356 : 380، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 381 : 405، يوم الإثنين 15/8/2022، والقطع من 406 : 430، يوم الثلاثاء 16/8/2022، والقطع من 431 : 455، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من 456 : 480، يوم الأحد 21/8/2022، والقطع من 481 : 505، يوم الإثنين 22/8/2022، والقطع من 506 : 530، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 531 : 555، يوم الأربعاء 24/8/2022، والقطع من 556 : 580، يوم الأحد 28/8/2022، والقطع من 581 : 605، يوم الإثنين 29/8/2022، والقطع من 606 : 630، يوم الثلاثاء 30/8/2022، والقطع من 631 : 655، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 656 : 680، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 681 : 705، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 706 : 727، يوم الثلاثاء 6/9/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 7/9/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة ب في المواعيد السابقة.

 

وزير الإسكان عاصم الجزار الإسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بدر Finance Real Estate

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