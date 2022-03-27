بدء حجز 1980 وحدة سكنية بمشروع جنة في 5 مدن ولمدة يوم

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل اليوم الأحد 27 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز غدا الاثنين 28 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg .

وأوضحت مي عبد الحميد ، في تصريحات لها اليوم، أنه يسمح فقط للمواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة ورفعوا مستنداتهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن يسمح بذلك للمواطنين المتقدمين على مشروعي سكن مصر ودار مصر.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوات الخاصة بحجز الوحدة السكنية محدودة وسريعة، حيث يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha ، ثم يقوم المواطن بكتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.



ويتضمن الطرح الجديد لمشروع جنة مصر، وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.



ويشمل مشروع جنة مصر 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، فى مناطق الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية.

وحدات جنة مصر بمدينة الشروق



وتشمل كراسة الشروط مشروع جنة مصر طرح 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.