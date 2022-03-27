مشروعات مياه الشرب بالقاهرة تحصل على الأيزو

أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف باجتياز قطاع المشروعات بمياه القاهرة الكبرى جميع الاختبارات والمراجعات المؤهلة للحصول على شهادة الجودة الايزو ISO 9001: 2015، وتطوير القطاع بالكامل و تطبيق أحدث النظم العالمية فى إدارة المشروعات ورفع كفاءة العاملين والمهندسين مما ساعد على الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها بها الشركة خلال الفترة الماضية والانتهاء منها طبقا الجدول الزمنى مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى تحديث وتطوير قطاع المشروعات وتقديم الخبرات للشركات الأخرى وتنفيذ دورات تدريبية للمهندسين والفنيين على مختلف مشروعات قطاع المياه.



ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ان قطاع المشروعات حصل على شهادة الايزو بمجهودات المهندسين القائمين على إدارة منظومة المشروعات بالشركة برئاسة المهندس إسماعيل عبد ربه مستشار رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والمشرف على قطاع المشروعات و المهندس محمد سليمان رئيس قطاع المشروعات.



وأوضح ان تقرير اللجنة المقيمة جاء دون ملحوظات حول آداء قطاع المشروعات واعتبر فريق التقييم ان قطاع المشروعات بالشركة نموذجاً للشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع مياه الشرب المصرى.



وأرجع الشيمى ذلك الى حجم الصعوبات قال رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أن التحديات الفنية التي يواجهها قطاع المشروعات بالشركة ثقلت مهارات جميع العاملين في هذا القطاع بالعديد من المهارات الفنية المختلفة.



وأكد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة مستمرة في تأهيل جميع قطاعاتها للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لجمهور عملاء الشركة.

