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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: تسليم وحدات جنة بعد انهاء إجراءات التمويل العقاري.. فيديو

مشروع جنة
مشروع جنة

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم صباح اليوم فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة.

 

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أن باب الحجز متاح من صباح اليوم وحتى ظهر الغد، لافتا إلى أن المسموح لهم بالحجز هم الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز.

 

وأشار إلى أن الذين دفعوا مقدم جدية الحجز يمكن لهم الدخول على الموقع الإلكترونية وحجز الوحدة السكنية الذين يرغبون في شرائها، ويقوم صاحب الطلب بالدخول على حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على “طلباتي”، ثم يقوم بالضغط على "حجز الوحدة" بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه لا يوجد أي حجز ورقي، ويمكن لأي شخص الحجز إلكترونيا، وفي حالة وجود أى مشكلة فى التسجيل يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني أو الاتصال.

 

وتابع أنه فور الحجز بنجاح يتم توجيه المواطن على جهة التمويل العقاري لاستكمال الإجراءات ودفع 20% من قيمة الوحدة السكنية، ومن ثم الدخول في إجراءات التمويل العقاري والتي تستغرق فترة تتراوح ما بين أسبوعين وشهر، وفور الانتهاء إجراءات التمويل العقاري يتم تسليم الوحدة السكنية.

 

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