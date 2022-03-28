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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غضب واسع ومطالب بمحاسبته.. القبض على معذب الكلب في الرياض

بعد مطالب بمحاسبته..
بعد مطالب بمحاسبته.. القبض على معذب الكلب في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو يعتدي على كلب بالضرب.

وأظهر فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شخص وهو يمسك الكلب من ذيله ويسقطه أرضًا أكثر من مرة، قبل أن يضربه بحذائه.

وتسبب المشهد في موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وطالب النشطاء بمحاسبة "معذب الكلب" والقبض عليه وتطبيق العقوبات بحقه.

بدوره، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم إلقاء القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض.

وأضاف في بيان أنه جرى إيقاف الشخص، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

كما شاركت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يعذب كلبا بالضرب وعلقت "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلًا".

وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو بشكل كبير، مدشنين هاشتاج بعنوان #معذب_الكلب_بحي_لبن، مطالبين بالقبض عليه في أقرب فرصة.

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