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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوسف الحسيني: لا بد من إعادة الوجه الحضاري لميدان العتبة الخضراء| فيديو

صدى البلد

وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير ميدان العتبه الخضراء قائلا " يا دكتور ميدان العتبه الخضره عاوز نظره وانا عارف انه موجود في الخطه".

وأضاف يوسف الحسيني خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة"  المذاع علي قناه " الاولي المصرية "؛ " مش معقول يكون عندي مبني البوسطه والمطافي العظيم واللي اتجدد وبقى زي الفل على يميني وانا رايح الأزهر والحسين وعلى شمالي وضع مختلف خالص".

واضاف " ان طموحاتنا وخوفنا على بلدنا كبير شوية ولو فيه فرصة بتفكير بعملية إعادة الوجه الحضاري لميدان العتبه الخضراء ابقى شاكر انا وملايين المصريين".  

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