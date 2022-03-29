يوسف الحسيني: لا بد من إعادة الوجه الحضاري لميدان العتبة الخضراء| فيديو

وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير ميدان العتبه الخضراء قائلا " يا دكتور ميدان العتبه الخضره عاوز نظره وانا عارف انه موجود في الخطه".

وأضاف يوسف الحسيني خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة" المذاع علي قناه " الاولي المصرية "؛ " مش معقول يكون عندي مبني البوسطه والمطافي العظيم واللي اتجدد وبقى زي الفل على يميني وانا رايح الأزهر والحسين وعلى شمالي وضع مختلف خالص".

واضاف " ان طموحاتنا وخوفنا على بلدنا كبير شوية ولو فيه فرصة بتفكير بعملية إعادة الوجه الحضاري لميدان العتبه الخضراء ابقى شاكر انا وملايين المصريين".