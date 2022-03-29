انتداب المعمل الجنائي للوقوف على حريق جراج الدقي

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في اشتعال النيران داخل جراج أسفل أحد العقارات واحتراق عدد من السيارات بمنطقة الدقي.

وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة للوقوف على أسباب الحريق.

ورجحت التحريات الأولية سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، وعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل جراج عقار في منطقة الدقي.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا باشتعال النيران داخل جراج أسفل أحد العقارات بمنطقة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت سيارات الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقار.

ونتج عن الحريق احتراق عدد من السيارات داخل الجراج، دون خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات.