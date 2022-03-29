ليلى علوي تنعى عهدي صادق بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة ليلي علوي ، الفنان عهدى صادق، والذي رحل صباح الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

و نشرت ليلي علوي صورة للراحل عهدي صادق وعلقت قائلة : الله يرحمه و يغفرلك و يحسن اليه ، الفنان عهدي صادق .



وتوفى الفنان عهدى صادق صباح الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.