عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تنعى عهدي صادق بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعت الفنانة ليلي علوي  ،  الفنان عهدى صادق، والذي رحل  صباح الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

و نشرت ليلي علوي  صورة للراحل عهدي صادق وعلقت قائلة : الله يرحمه و يغفرلك و يحسن اليه ، الفنان عهدي صادق .

هتوحشني خفة دمك وابتسامتك.. هاني رمزي ينعى الراحل عهدي صادق بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة.. صبري عبد المنعم ينعي صديق عمره الفنان عهدي صادق


وتوفى الفنان عهدى صادق صباح الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.
عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

اعمال عهدي صادق الفنان الراحل عهدى صادق جنازة عهدي صادق عزاء الفنان الراحل عهدي صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

حكم من أدرك رمضان ولم يصم ما عليه .. عالم أزهري يوضح

5 خطوات لحجز وحدة سكنية بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.. تفاصيل

الاستخبارات البريطانية: روسيا بدأت نشر مقاتلي مجموعة "فاجنر" في شرق أوكرانيا

مدرب منتخب الجزائر: نركز للوصول إلى المونديال على حساب الكاميرون

لليوم الخامس على التوالي.. الجزائر لم تسجل أي حالات وفاة بسبب كورونا

بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي بشأن بوتين.. ولم نغير سياستنا تجاه موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ