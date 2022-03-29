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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع الببغاء.. ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  «إنستجرام».

وظهرت ناهد السباعي  بإطلالة جذابة ممسكة  بطائر الببغاء، مما أثار إعجاب متابعيها.

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وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل انه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.

وعن العمل مع المخرج يسري نصر الله قالت": العمل معه إضافة كبيرة لمشواري فهو مخرج متمكن من ادواته، واول عمل شاركت به في السينما كان معه، وكل التفاصيل التي شاهدها الجمهور في المسلسل بها من روح يسري وإبداعه".

والتقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة ناهد السباعي على هامش تواجدها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انتهت فعالياته منذ أيام.

وتحدثت ناهد عن تفاصيل أحدث أعمالها الذي يحمل اسم "منورة بأهلها"، ويعرض حاليا على إحدى المنصات، كما كشفت عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف استعدت للشخصية التي تقدمها، بالإضافة إلى أعمالها القادمة.

وردت الفنانة ناهد السباعي، على انتشار مشهد مواجهتها للتحرش من مسلسل منورة بأهلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تصريحات خاصة: "المشهد حقق نجاحا وانتشارا كبيرا، وأبلغوني أنه متصدر التريند، وأنا في الحقيقة لست بهذه الجرأة وجبانة جدا".

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